Microsoft ziet ontwikkelaars liever niet geld vragen voor een upgrade van een game voor de huidige generatie console naar next-gen.

De platformhouder hoopt eigenlijk het liefste dat de meeste uitgevers zich aansluiten bij het Smart Delivery systeem. Dit zorgt ervoor dat spelers die een game voor de huidige generatie Xbox gratis kunnen upgraden.

VGC meldt dat het bedrijf zelf deze ontwikkelaars aanmoedigt om dit te doen en niet een soort DLC-toeslag te laten rekenen. Het is niet eens zo dat ze willen dat ze allemaal bij Smart Delivery aansluiten, maar een eigen dergelijk alternatief is ook goed.

Er zijn al een aantal AAA games bevestigd die gebruik maken van Microsoft’s Smart Delivery. Zo zullen Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers en Halo Infinite gebruik maken van de dienst.

2K lijkt daarop een andere manier gevonden te hebben. Zij verkopen bij NBA 2K21 de versie voor de huidige en next-gen tegelijkertijd in de vorm van de Mamba Forever edition. De standaard versie bevat dus niet de mogelijkheid om te upgraden

EA heeft overigens al laten weten dat FIFA en Madden wel een gratis next-gen upgrade zullen krijgen. Echter zul je dan niet de Digital only console moeten kopen, want dan is de upgrade niet gratis.

In de komende maanden verwachten we dat andere uitgevers meer duidelijkheid hierover zullen geven. Uiteraard zullen wij dit voor jullie op de voet blijven volgen.