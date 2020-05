Microsoft geeft maandelijks updates over Xbox en Series X

Microsoft start morgen met ‘Xbox 20/20’ een reeks maandelijkse updates met nieuwe informatie over Xbox en de Xbox Series X.

De maandelijkse updates zullen nieuwtjes over games geven, next-gen gaming en wat er in de planning staat voor de nieuwe Xbox, Xbox Game Studios, Xbox Game Pass en Project xCloud.

De eerste update is dus morgenmiddag om 17:00 tijdens de Inside Xbox waar de third party games voor de nieuwe Xbox getoond worden. Sowieso is daar Assassin’s Creed Valhalla van de partij. In juli zullen daar de games van first party ontwikkelaars worden geshowt.

Kijken jullie al uit naar de Xbox Series X? Laat het ons weten in de reacties!