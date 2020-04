Microsoft houdt conferenties tot en met juli 2021 alleen nog digitaal

Microsoft houdt al zijn externe en interne events tot en met juli 2021 alleen nog digitaal.

Microsoft heeft deze keuze gemaakt naar aanleiding van het annuleren van E3 2020 en het feit dat het coronavirus nog altijd de wereld flink in zijn greep houdt. Men houdt voor nu juli 2021 aan, maar zal ‘de situatie in de gaten houden’ en kijk uit om ‘persoonlijk in contact te komen zodra de situatie dit toelaat.

Dit nieuws werd onthuld in een aankondiging betreffende de MVG Summit, welke gepland staat voor 28 maart tot en met 2 april 2021.

It's official: All Microsoft conferences will be digital-only through July 2021. pic.twitter.com/wTBb7Z6pQB — Ginny Caughey (@gcaughey) April 6, 2020

Grote kans dat Microsoft dan ook tijdens de Gamescom (als deze nog op de normale manier doorgaat) een digitaal event gaat houden. Al is dat sowieso niet iets wat men standaard doet. Aan de andere kant heeft men daar, met de komst van de Xbox Series X, wellicht wel een hele goede reden voor.

Ook E3 van volgend jaar zal dus, als de situatie voor die tijd niet drastisch verandert, geen traditionele persconferentie van de platformhouder gaan krijgen. Uiteraard zullen we het allemaal voor jullie in de gaten houden!