Metroidvania Steamdolls: Order of Chaos is op Kickstarter verschenen

Gisteren is er een Kickstarter gelanceerd voor Steamdolls: Order of Chaos. Ontwikkelaar The Shady Gentlemen vraagt 30.000 dollar om diens ontwikkeling te voltooien.

De studio, samen met uitgever Top Hat, mikt op een releasedatum in mei 2021. Zij willen het project ook uit gaan brengen voor de PS5 en Xbox Series X. Daarnaast staat het spel ook gepland voor de PS4, Xbox One, Switch en PC. Op het moment van schrijven heeft het project zo’n 17.000 dollar binnengehaald. Aangezien er nog 29 dagen te gaan zijn is dit in ieder geval een goed begin.

Steamdolls combineert de stijl van Hollow Knight en Castlevania met de moeilijkheidsgraad van Dead Cells en Bloodborne. David Hayter, bekend als de stem van Solid Snake, zal het hoofdpersonage gaan vertolken. Lijkt dit jou een interessante game?