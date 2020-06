De coronacrisis zorgt bij sommige voor te veel vrije tijd. De verveling slaat toe en dan ga je blijkbaar gekke dingen doen.

Zo bedacht Twitter-gebruiker RossCreations dat het wel leuk is om een monteur in de zeik te nemen. Hij vulde zijn pc met bonen en liet de monteur komen, aangezien zijn pc niet meer werkte. De reactie van de monteur is echt geweldig.