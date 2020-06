Mega Evolutions ook naar Pokémon GO

Pokémon GO mag natuurlijk niet ontbreken tijdens de Pokémon Presents-show van vandaag. Trainers mogen aan de slag met een nieuwe evolutievorm en meer informatie over het festival.

De term ‘Mega Evolutions’ zal voor bekende van de core-games bekend zijn. Voor degene die het concept niet kennen; deze tijdelijke evolutie transformeert je Pokémon in een nóg groter en sterker beest. Dit is echter enkel voor de duur van één gevecht. Je Pokémon transformeert daarna weer terug naar z’n normale vorm. Ook is de nieuwe Galarian Farfetch’d beschikbaar voor spelers, samen met de lancering van de eerste uitbreiding van Pokémon Sword en Shield: The Isle of Armor. Niantic heeft ook laten weten dat de tickets voor het Pokémon GO Festival nu verkijgbaar zijn, welke $15 kosten.

Tijdens de Pokémon Presents-show die vandaag gehouden is hebben we ook aankondigingen gezien van een nieuwe Pokémon Snap voor de Nintendo Switch. Ook zijn er nieuwe mobiele games aangekondigd, waaronder Pokémon Café Mix. Om zeker te zijn dat je niets mist hebben we hierboven nogmaals de video gepost!