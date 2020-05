Meer spelers Warzone, tijdelijke Juggernaut modus en Duos onderweg?

Er is niet alleen in de bestanden van Warzone informatie over nieuwe (tijdelijke) modi gevonden. Ook in-game lijken er hints te worden gegeven.

YouTuber Modern Warzone heeft informatie over de mogelijke komst van duo’s, meer spelers in Warzone en Plunder en een tijdelijke modus waarin spelers een Juggernaut kunnen worden, verwerkt in een video.

Duo’s is een veelgevraagde feature voor de Battle Royale game en Infinity Ward heeft in het verleden al laten weten aan een dergelijke modus te weken.

De Juggernaut LTM lijkt overigens al naar gehint te worden in de game. Zo verschijnen er willekeurig minigun in de Battle Royale modus.

Het is aannemelijk dat dit allemaal bij Season 4 allemaal geïntroduceerd wordt. Het derde seizoen loopt al langzaamaan ten einde en ook hebben we al een vermoeden wie er binnenkort zijn opwachting zal maken.