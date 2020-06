Arkane Studios toonde tijdens het PS5-evenement meer van hun spel Deathloop. Hierin speel je als een huurmoordenaar die vastzit in een tijdsloop.

Op een feestelijk eiland is het de topsport om jou te doden, wat makkelijker gemaakt wordt door deze tijdsloop. Dankzij een combinatie van wapens en plasmid-achtige powers kan jij hieraan ontsnappen. Het enige wat je daar voor hoeft te doen is acht huurmoordenaars omleggen voordat het middernacht wordt. Check hieronder in ieder geval de nieuwe trailer.