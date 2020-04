Meer dan 160.000 Nintendo accounts gehackt

Eerder deze week was er nieuws dat er Nintendo accounts waren gehackt. Gisteren werd officieel door Nintendo bekendgemaakt dat het om minstens 160.000 accounts gaat.

De accounts, die worden gebruikt om de online functionaliteiten te gebruiken van de Nintendo Switch, werden gehackt via het Nintendo Network ID. In hetzelfde statement van Nintendo waarin ze het aantal gehackte accounts naar voren brachten, werd ook gesteld dat het vanaf nu niet meer mogelijk is om in te loggen met jouw Nintendo Network ID. Daarbij worden ook alle wachtwoorden gereset van alle Nintendo accounts die mogelijk slachtoffer zijn geworden van deze hack.

Nintendo Co. Ltd. had confirmed that over 160,000 Nintendo Network IDs and accounts have been illegally accessed. This thread is a translation of their press release.https://t.co/H5fUNmYt0T pic.twitter.com/27Ox1OWjoG

