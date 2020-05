Marvel’s Iron Man VR verschijnt op 3 juli

Ook Marvel’s Iron Man VR heeft een definitieve releasedatum gekregen. De game waarin je de ‘superkrachten’ van Tony Stark kunt ervaren, zal vanaf 3 juli in de winkels liggen.

De game werd gelijktijdig met The Last of Us Part 2 voor onbepaalde tijd uitgesteld, vanwege distributieproblemen door het coronavirus.

Via Twitter heeft Sony laten weten dat de game dus in juli zal komen en dat we in de komende weken meer informatie zullen krijgen. Ik ging er vorig jaar tijdens de Gamescom mee aan de slag en was aangenaam verrast met deze game!