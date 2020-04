Marvel’s Avengers trailer toont wat je te wachten staat

Square Enix heeft een trailer van Marvel’s Avengers vrijgegeven waarin we een overzicht krijgen van wat er in de game zit.

Uiteraard vertelt het verhaal wederom hoe het verhaal in de game tot stand is gekomen, maar ook zien we de verschillende customization-opties. Daarnaast zien we hoe je de missies selecteert en stukjes gameplay. Het toont niet veel nieuws, maar het is altijd een goed teken om weer eens wat van deze game te horen, toch?!

Marvel’s Avengers werd onlangs uitgesteld naar 4 september 2020. Oorspronkelijk werd de game op 15 mei verwacht, maar de game kwam in een befaamd lijstje met games die uitgesteld werden.