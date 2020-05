Marvel’s Avengers co-op gameplay wordt volgende maand onthuld

Square Enix en Crystal Dynamics gaan volgende maand de eerste co-op gameplay van Marvel’s Avengers laten zien.

De co-op gameplay maakt deel uit van een nieuwe serie presentaties die War Table event genoemd worden. De co-op gameplay zal op 24 juni worden getoond. Dit is in het verleden al vaker door de ontwikkelaar besproken, maar tot op heden werd het niet getoond.

Tijdens het event zal er ook nog een singleplayer missie getoond worden en krijgen we een update over hoe de ontwikkeling van de game verloopt. Tot op heden lijkt het er dus op dat de game niet nog een keer uitgesteld gaat worden.

Het is overigens ook de eerste keer dit jaar dat we weer wat van de game gaan zien. We zijn benieuwd of de ontwikkelaar al wat wijzigingen door heeft gevoerd. Zo hadden fans nogal kritiek op andere het outfit van Thor en hoe Black Widow er uit ziet.

Marvel’s Avengers staat gepland om op 4 september uit te komen en is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. We mochten er vorig jaar tijdens de Gamescom al mee aan de slag gaan en waren aangenaam verrast. Kijken jullie al uit naar deze game? Laat het ons vooral weten in de reacties!