Marvel’s Avengers: alles wat we tot nu toe weten

Marvel’s Avengers werd ruim drie jaar geleden aangekondigd en zal in september dan eindelijk gaan verschijnen. Om jullie daar al een beetje op voor te bereiden, hebben we even opgesomd wat we er allemaal van weten.

De Avengers game kwam in 2017 eigenlijk vrijwel uit het niets. Square Enix en Crystal Dynamics kondigden de game al in januari aan, maar het moest daarna nog wel een behoorlijke tijd duren voor we er weer wat over hoorden.

Het verhaal achter de game

De game begint bij de events van A-day, een feestelijkheid om het bestaan van de Avengers te vieren. De feestvreugde is al snel uitgedoofd als er uit het niets een aanval wordt gedaan. Tijd om op actie over te gaan. Wat volgt is de tutorial van de game, die we overigens ook al in Duitsland hebben mogen spelen, maar waar later ook een video van werd vrijgegeven.

Echter gaat het hierna helemaal de mis in en daar worden de Avengers voor verantwoordelijk gehouden. In de tussen tijd weet het bedrijf AIM het gat wat de Avengers hebben achtergelaten op te vullen, maar of dat echt zo goed is als het lijkt? Nee natuurlijk niet, want de Avengers komen weer samen en gaan de strijd aan.

Verwarring om Avengers

De eerste beelden van de Avengers zagen we pas op de E3 van 2019, echter werd het niet meteen duidelijk om wat voor soort game het zou gaan. Het leek er veel op dat de game een multiplayer game zou worden, of wellicht een co-op game. Later zou pas blijken dat de game geheel in singleplayer te spelen is en dat er extra missies in zitten die je tot en met vier spelers kunt spelen.

Je hoeft dus niet online te gaan en kunt gewoon de hele game offline spelen als je dat wilt, maar bij de zijmissies is het dus wel mogelijk om met drie vriend(in)en ermee aan de slag te gaan.

Wat kun je qua gameplay verwachten?

De missies van de Avengers zijn zo gebouwd dat ze alleen met een bepaald personage gespeeld kunnen worden. Iron Man, Hulk, Captain America, Ms. Marvel en Thor zijn de personages die tot nu toe bevestigd zijn. Elk personage heeft natuurlijk zijn of haar eigen krachten. Zo kan Iron Man vliegen, heeft Captain Amerika zijn bekende schild waarmee hij kan gooien en is de Hulk goed in dingen.. kapotslaan.

Elk personage wordt gedurende het avontuur ook sterker en kan worden geüpgrade met nieuwe gear of nieuwe moves. Zo heeft de laserbeam van Iron Man diverse upgrades en zal Thor meer schade met Mjolnir kunnen aanrichten. Dit moet er voor gaan zorgen dat de game lekker fris blijft en je steeds vettere manieren krijgt om aan te vallen.

Wanneer kunnen we hem verwachten

The Avengers zou oorspronkelijk op 15 mei verschijnen, maar werd uitgesteld tot 4 september. De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. Het zou ons verbazen als de game niet naar de PlayStation 5 en Xbox Series X zal komen, maar dat is nog niet bevestigd.

Voor nu moeten we ons tussentijds vermaken met andere Avengers spellen zoals Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes. Ook heb ik wat gratis spellen met een superhelden thema kunnen vinden zoals deze gratis superhelden gokkasten met spellen van The Hulk en Iron Man. Met het gratis spel Avengers Hydra Dash kan je jezelf ook meerdere uren vermaken en dit zeg ik uit ervaring. Het spel is gemaakt door Marvel Entertainment zelf en bevat alle bekende personages waarmee je kunt spelen.