Man of Medan-eigenaren krijgen tweede gratis Friend’s Pass

Iedereen die in het bezit is van The Dark Pictures Anthology: Man of Medan krijgt toegang tot een extra gratis Friend’s Pass.

Hiermee kunnen spelers eenmalig de volledige game uitspelen in de Multiplayer Shared Story-modus met een vriend die de game niet heeft.

Duik nogmaals in de wereld van de The Dark Picture Anthology-serie, speel samen met een vriend en get ready! Ondanks een aanhoudende mist lijkt het er daarnaast op dat nieuwe informatie over de tweede game in de serie, Little Hope, niet lang meer op zich zal laten wachten. Hierover snel meer!

Dit aanbod geldt tot 1 mei voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Je vriend moet om gebruik te kunnen maken van de Friend’s Pass spelen op hetzelfde platform. Om toegang te krijgen tot de game moet je vriend eerst de demoversie van Man of Medan downloaden. Via een patch word je vervolgens van de Friend’s Pass voorzien.