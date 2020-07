Mafia the Definitive Edition uitgesteld

2K Games heeft laten weten dat de remake van Mafia is uitgesteld naar 25 september. Later deze maand zullen ze wel gameplay gaan tonen.

De game is uitgesteld door de coronacrisis, waardoor ontwikkelaars thuis werken en dus niet zo efficiënt zijn als anders.

In een persbericht schrijft de uitgever:

“Mafia: Definitive Edition komt nu wereldwijd op 25 september uit. Hoewel we de release oorspronkelijk een maand eerder op 28 augustus gepland hadden, is het door de voortdurende wereldwijde COVID-19 pandemie een behoorlijke uitdaging gebleken om alles voor die datum in gereedheid te hebben. Het laatste wat we willen is dat de kwaliteit van de game hierdoor in gevaar komt.

Vanaf het begin was dit een project waar onze passie lag. Veel van onze ontwikkelaars hebben meegewerkt aan de originele Mafia, en we zijn allemaal toegewijd om een vernieuwde versie te maken die deze tijdloze klassieker waard is. We waarderen jullie geduld en begrip, terwijl we er alles aan doen om van Mafia: Definitive Edition het beste van het beste te maken voor onze fans wereldwijd.

Dat gezegd hebbende, weten we dat jullie staan te springen om meer te zien van de game. Daarom kunnen we niet wachten om jullie over twee weken op 22 juli uitgebreide beelden van Mafia: Definitive Edition te tonen. Zorg ervoor dat je @MafiaGame volgt op Twitter om nu al een gloednieuwe 15 seconde durende teaser te zien. Ga daarnaast naar MafiaGame.com voor meer informatie over de gehele Mafia: Trilogy.

We willen jullie uitgebreid bedanken voor het kijken van onze verhalende trailer, het spelen van de Definitive Editions van Mafia II en III, en de support die jullie geven, terwijl wij blijven bouwen aan de onherroepelijke saga vol georganiseerde criminaliteit. We kijken ernaar uit om jullie meer te laten zien op 22 juli.”