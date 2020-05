Mafia 3: Definitive Edition lijkt vandaag onthuld te worden

Op de Playstation Store is een afbeelding gelekt die een definitive edition van Mafia 3 beschrijft. Nog opvallender is dat de releasedatum van deze versie vandaag zou moeten zijn.

Op 19 mei zou de Mafia 3: Definitive Edition dus in ieder geval op de Playstation Store moeten verschijnen. Deze zou verkrijgbaar zijn voor 50 euro. De Mafia-franchise is veel in het nieuws de laatste tijd. Een verwachte Mafia 2: Definitive Edition zou ook snel moeten verschijnen. Een volledige remake van het eerste Mafia-deel zal later dit jaar uit gaan komen. We gaan er waarschijnlijk dus vandaag achter komen of in ieder geval het Mafia 3-lek klopt.