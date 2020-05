Mafia 1 is inderdaad een remake; deel 2 is een remaster

De Mafia trilogie is zojuist officieel aangekondigd en ook is er bevestigt dat het eerste deel een remake is en het tweede deel een remaster en de laatste een nieuwe uitgave is.

Mafia: Definitive Edition lijkt ze naam meer dan waar te maken. Waar deze titel normaal gebruikt wordt voor een remaster, heeft 2K deze game compleet van de grond opnieuw gemaakt.

Bovendien hebben ze een nieuwe engine gebruikt om het geheel op te bouwen. Niet alleen de voice-acting is helemaal opnieuw gedaan, maar er komen ook nieuwe story content, cutscenes en zelfs gameplay gedeelten.

Als je de remake koopt, kun je Tommy’s pak in deel 2 en 3 ontgrendelen. Ditzelfde geldt dus ook voor Lincoln’s legerjasje als je deel 3 koopt.

Mafia 2 is dus een remaster, dus verwacht daar niet zulke spectaculaire verbeteringen als bij deel 1. Mafia 2 en 3 Definitive Edition zijn overigens vanaf vandaag verkrijgbaar. De remake van deel 1 verschijnt op 28 augustus, dat is dezelfde dag dat de trilogie in de winkels zal liggen.