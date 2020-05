Mafia 1 Definitive Edition wordt volledige remake

Het regent goed nieuws. Eerder vandaag werd al bekend gemaakt dat er iets aangekondigd gaat worden rond de Mafia-trilogy. De eerste beetjes informatie komen binnen en klinken veelbelovend.

Op de winkelpagina van de Microsoft Store werd aangegeven dat de game trouw wordt nagemaakt, met een uitgebreider verhaal. Deze pagina is echter al offline gehaald. Gelukkig zijn er ook een aantal screenshots vrijgekomen en daaruit kunnen we opmaken dat het erg mooi gaat worden. Een release datum voor Mafia 1 Definitive Edition zou einde augustus zijn, maar is niet zeker.

Zoals in het bericht eerder vandaag zou er op 19 mei een echte aankondiging komen. Hopelijk krijgen we dan wat bewegende beelden te zien en een release datum. Tot die tijd, kwijl maar even goed over onderstaande afbeeldingen.