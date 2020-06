LOW-FI komt naar ‘next-gen PlayStation VR’

Sony repte vorige week donderdag met geen woord over de PlayStation VR. Toch is er al een game aangekondigd die naar de PlayStation VR voor de next-gen console zal komen.

Die game is namelijk LOW-FI een futuristische game, die ontwikkeld wordt door Iris V.R.. Op de Kickstarter pagina van de game staat namelijk vermeld dat de game naar de ‘next-gen PS VR’ zal komen. Het is natuurlijk een behoorlijk vage omschrijving. Sony heeft namelijk al laten weten dat de PlayStation 5 geen nieuwe VR-bril krijgt bij de lancering. Het zou kunnen dat de game op de huidige PlayStation VR headset te spelen is en gebruik maakt van de extra kracht van de PlayStation 5, aangezien die wel zal worden ondersteund.

In LOW-KI speel je een politieagent in een cyberpunk universum. Je kunt overigens kiezen om corrupt te worden of juist alles volgens het boekje te laten gaan.