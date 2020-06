Little Hope uitgesteld naar het najaar

De tweede game uit the Dark Picture Anthology genaamd Little Hope zal niet in de zomer maar het najaar verschijnen.

In een verklaring laat de ontwikkelaar weten dat ze deze moeilijke keuze hebben moeten maken door de coronacrisis. Niet alleen moest al het personeel thuiswerken, maar vond het bedrijf de gezondheid ervan het belangrijkst. Het team heeft tijd nodig gehad om te wennen aan de situatie. Dat is ten koste van de snelheid van de ontwikkeling van de game en vandaar uit heeft men besloten om de game uit te stellen tot het najaar.

Little Hope maakt deel uit van the Dark Pictures Anthology, waar eerder Man of Medan al van uit kwam. Er komen minimaal acht games van deze reeks.