Volledige lijst met smart delivery games Xbox Series X onthuld

Het is nog een klein lijstje en zal ongetwijfeld nog wel een aantal keer aangevuld worden, maar Microsoft heeft de games die gebruik maken van de smart delivery feature van de Xbox Series X onthuld.

Met smart delivery kun je de Xbox One-versie ook in je Xbox Series X schuiven om hem daar verder te spelen, zonder dat je daar extra voor moet betalen. In een bericht op de officiële site heeft Microsoft de eerste games onthuld die daar gebruik van maken. Daar worden sowieso nog alle Xbox Game Studios game aan toegevoegd, aangezien ze daar speciaal voor ontwikkeld worden.

Dit zijn dus de eerste games die bevestigd zijn:

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

In het bericht laat Micosoft weten dat alle ontwikkelaars toegang hebben tot de tools en dat het niet uitmaakt of je een digitale of fysieke versie van de game hebt aangeschaft. Echter ligt het wel aan de uitgever of ze dit ook daadwerkelijk implementeren.