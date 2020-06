Lijst aan EA-spellen nu beschikbaar op Steam

EA en Valve hebben een tijd geleden besloten de handen ineen te slaan; Electronic Arts heeft besloten hun spellen beschikbaar te maken op Steam. Vandaag is de eerste lijst aan games speelbaar op het populaire PC-platform. Lees verder om te weten om welke games het gaat!

Consolespelers zullen er geen last hebben, maar voor mensen die voornamelijk gamen achter de PC is het lang een irritatiepunt geweest; Origin, het digitale platform van EA. Mensen die graag hun games vanuit één centraal punt spelen – daarmee bedoelende, Steam – zijn vandaag extra blij. Het gaat om de volgende games:

Crysis 3

Need For Speed

Need For Speed Heat

Need For Speed: Rivals

Unravel II

Fe

Burnout Paradise Remastered

Dragon Age II

Dragon Age: Inquisition

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Mirror’s Edge Catalyst

Sea of Solitude

Command & Conquer Remastered Collection

Het is overigens nog steeds mogelijk om Origin te gebruiken voor deze spellen, mocht je dit toch preferen. Toch een aardige lijst van games, niet? We kunnen in de toekomst in ieder geval meer migraties verwachten van Origin naar Steam!