Life is Strange 2 krijgt een demo

Square Enix laat weten dat er vanaf vandaag een demo voor Life is Strange 2 verkrijgbaar is op alle platformen.

De vijf episodes van dit voor een BAFTA award genomineerde avontuur vertellen het verhaal van twee broers, de 16-jarige Sean en 9-jarige Daniel Diaz, die hun huis in een voorstad van Seattle moeten ontvluchten na een tragische gebeurtenis die hun levens voor altijd heeft veranderd. De zaak wordt nog ingewikkelder door de manifestatie van een krachtige nieuwe telekinetische kracht die verstrekkende gevolgen heeft voor Sean en Daniel, en hun relatie onder druk zet. Hun levens zullen nooit meer hetzelfde zijn.

In een reactie laat Jon Brooke, co-studiohoofd van Square Enix External Studios weten:

“Life is Strange 2 is een verhalende ervaring waar we bijzonder trots op zijn. We houden van Sean en Daniel, onze nieuwe hoofdrolspelers, en het maatschappelijk relevante verhaal over vooroordelen, verlies, broederschap en hoop dat deze game tot leven wekt. We vinden het geweldig dat iedereen nu de kans heeft de game zelf te proberen.”