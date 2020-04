Lego Super Mario set komt in augustus

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Fq3hw4imZ3g&feature=emb_title

Een verrassende, maar leuke samenwerking; Nintendo en Lego. Helemaal nadat we een voorproefje hebben gehad hoe tof bouwen met Mario kan zijn in Super Mario Maker. We hebben nu meer informatie over de aankomende set.

Op de website van Lego zijn de sets nu te bestellen, welke in Nederland vanaf 10 augustus verschepen. Een begin set zal €60,- kosten. Je krijgt dan de mogelijkheid om een toffe beginbaan op zetten. Tevens krijg je een Mont Mole figuur erbij als je voor 1 augustus de set besteld.

Het Super Mario figuur werkt op batterijen en zal feedback geven op bepaalde blokken. Kom je op een welbekend ?-blok terecht, dan kun je net als altijd een muntje verwachte. Het kleine display op Mario’s overal toont dit, gepaard met een geluidje. In deze set vind je ook Bowser Jr. en Goomba’s. Vooralsnog is dit de enige set die hier verkrijgbaar is.

Jonge spelers kunnen vervolgens via een app op hun smartphone of tablet hun score bijhouden. Deze vierkante Super Mario is namelijk gelinkt met de app en geeft dus aan hoeveel muntjes je verzamelt hebt op je eigen gebouwde level.