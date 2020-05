Leef groener dan groen in De Sims 4 Ecologisch Leven

EA en Maxis hebben vandaag aangekondigd dat het De Sims 4 Ecologisch Leven Expansion Pack op 5 juni verschijnt voor PC, Mac, PlayStation 4 en Xbox One.

In de ontwikkelende stad van Evergreen Harbor hebben Sims de keuze om milieubewuster te leven en een duurzamere levensstijl te omarmen door alternatieve energiebronnen te gebruiken, hun eigen voedsel te kweken en materialen voor nieuwe meubels te upcyclen. In het nieuwe Expansion Pack kunnen Sims samen met hun gemeenschap de buurt in een lichtend voorbeeld van duurzaamheid veranderen en een verschil maken in de wereld om hen heen.

George Pigula, producer van het De Sims 4 Ecologisch Leven Expansion Pack, meldt:

“We vinden het fantastisch om spelers de kans te geven om een milieubewustere manier van leven te verkennen in De Sims en de veranderingen door te voeren die zij willen maken. Door duurzame manieren van leven te ontdekken en toe te passen, zoals zonnepanelen en windturbines om elektriciteit op te wekken, of het upcyclen van materialen om nieuwe meubels te creëren, kunnen spelers en hun Sims op een heel nieuwe manier met het leven spelen.”

Het Expansion Pack introduceert Evergreen Harbor, een unieke wereld waarin Sims met elke beslissing die ze nemen rechtstreeks invloed hebben op de toestand van het milieu. Sims kunnen hun eigen elektriciteit en water produceren met zonnepanelen, windturbines en dauwopvangers, of hun eigen voedsel thuis kweken in een nieuwe verticale tuin. Daarnaast kunnen Sims hun huis inrichten met hergebruikte meubels, zich van top tot teen kleden in spullen gemaakt van duurzame materialen en zelfs toewerken naar een levend dak voor wat kleurige natuurpracht. Sims die de geur geen probleem vinden, kunnen in een vuilniscontainer duiken om eerder gebruikte voorwerpen en ingrediënten op te duikelen om nieuwe, creatieve spullen voor thuis mee te maken.

Simmers kunnen een stapje verder gaan en positieve veranderingen in hun community doorvoeren via het nieuwe stembord waarop elke week verschillende buurtactieplannen staan. Zoals het aanmoedigen van het installeren van milieuvriendelijke voorwerpen, het ondersteunen van groene initiatieven, het opzetten van een gezamenlijke ruimte om samen iets knutselen of te planten, en zelfs het aanpassen van het uiterlijk van de buurt. Sims kunnen ook aan een nieuwe carrière als civiel ontwerper beginnen om anderen te inspireren iets voor het milieu te doen, of als freelance vervaardiger aan de slag gaan om dingen als kaarsen, bruissapjes, geupcyclede voorwerpen en meer te maken.

Als spelers ervoor kiezen om geen actie te ondernemen, zal de natuur hard achteruit hollen, stapelt het vuil zich op de straten op en schiet de luchtverontreiniging omhoog. Maar hoe meer Sims bijdragen door het vuil op te rapen, een gezonde tuin te onderhouden en het gebruiken van milieuvriendelijke materialen, hoe meer hun wereld zal transformeren als troebel water kristalhelder wordt, gebouwen met prachtig groen worden bedekt en het indrukwekkende noorderlicht zich openbaart in de lucht boven hen.

Terwijl Sims de milieubewuste inspanningen onderzoeken die De Sims 4 Ecologisch Leven te bieden heeft, hebben ze heel wat kansen om meer te weten te komen over een duurzamere levensstijl en kunnen ze samenwerken met de community om optimaal van alle beschikbare hulpbronnen gebruik te maken. Simmers zullen verrast zijn met het positieve effect dat ze bewerkstelligen, zodra ze hun eigen regels beginnen te maken.