Launchtrailer The Last of Us Part 2 is kort en krachtig

Over negen dagen ligt The Last of Us Part 2 in de winkels en om dit te vieren, heeft Sony de launchtrailer van de game vrijgegeven.

The Last of Us is al jaren in ontwikkeling en kende een paar flinke tegenslagen. Ook de naam van studio Naughty Dog wordt door het slijk gehaald als het neerkomt op crunch. Echter kunnen we daar natuurlijk niet over oordelen, aangezien het gehele verhaal niet boven water zal komen.

Desondanks kunnen we wel vertellen dat aanstaande vrijdag al de reviews van de game online zullen komen. Ook wij zijn daar nog druk mee bezig, maar zullen aanstaande vrijdag melden wat we van de game vinden.