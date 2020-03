Lancering PlayStation 5 niet in gevaar door covid-19 uitbraak

Een woordvoerder van Sony stelt ons vooralsnog gerust betreffende de lancering van de PlayStation 5. De console wordt niet uitgesteld vanwege de covid-19 uitbraak.

De virus heeft inmiddels de hele wereld in zijn greep en in een bericht schetste Bloomberg al de problemen voor Sony. Echter heeft Sony een verklaring gegeven waarin men duidelijk meldt dat het coronavirus geen impact heeft op de lancering van de PlayStation 5.

Eerder liet Sony al in een andere verklaring weten dat ze wel degelijk moeten improviseren en over de hele wereld studio’s en kantoren heeft moeten sluiten. Op dit moment zijn dat voornamelijk bedrijven in Amerika en Europa en zijn de eerste fabrieken in China alweer een tijdje aan het opbouwen van hun productie. Kantoren in Maleisië en Wales zijn nog wel gesloten, maar daarvan wordt in de komende twee à drie weken weer verwacht dat er weer werkzaamheden worden gedaan.

Sony is er bijna zeker van dat dit allemaal geen effect gaat hebben op het komende fiscale jaar en ziet vooralsnog geen reden om hun nieuwe console uit te stellen. Al houden ze voor de zekerheid nog wel de vinger aan de pols. Grote vraag blijft natuurlijk wel of de gamers er dit jaar nog wel aan toe zijn. Of hebben jullie geen last van de gevolgen van de virusuitbraak?