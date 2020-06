Lancering nieuwe Seasons Call of Duty Mobile en Warzone uitgesteld

Ook Activision geeft te kennen achter de Black Live Matters te staan en heeft besloten om de nieuwe Seasons voor Call of Duty Warzone en Mobile voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Activision is niet de enige die hun steun aan de beweging hebben gegeven. Op social media geven zo goed als alle ontwikkelaars/ uitgevers te kennen niks te publiceren op hun socials om de ruimte kunnen geven aan ‘de stemmen die gehoord dienen te worden’.

De uitgever heeft nog geen nieuwe data bekendgemaakt, maar de keuze hiervoor is begrijpelijk. Eerder liet Sony al weten hun PlayStation 5 event te annuleren vanwege de onrust in Amerika. We hopen in ieder geval dat er ook daadwerkelijk verandering gaat komen.