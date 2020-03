Laatste Platinum 4 aankondiging komt volgende week

Platinum Games heeft laten weten dat de laatste van vier aankondiging op 1 april uit de doeken gedaan wordt.

Dit is naar boven gekomen doordat de teaser site van Platinum 4 is geüpdatet. Daar zijn ook de eerdere aankondigingen te bewonderen, namelijk The Wonderful 101 remaster, de studio in Tokio dat op live games gaat focussen en Project GG.

Het is niet duidelijk of de aankondiging om een nieuwe game gaat of dat Platinum wellicht iets anders gaat onthullen. Zodra we iets horen, laten we het je uiteraard weten!