Kosten van ontwikkelen van PS5 games gaan mogelijk iets stijgen

Sony zegt niet dat de PS5 games voor consumenten duurder gaan worden, maar verwacht wel dat het ontwikkelen ervan iets duurder zijn dan voor de huidige generatie.

Dit komt voornamelijk door het feit dat de technologie vooruit gaat en de games daardoor nog complexer worden. In een gesprek met Games Industrie.biz legt PlayStation CEO Jim Ryan uit hoe ze er bij het bedrijf over denken.

“Ik denk dat, voor zover de technologie de grafische kant ervan interessanter en levensechter maakt de games meer werkuren nodig zullen hebben en daardoor kapitaalintensiever zullen worden om te produceren. Dus ja, we denken dat er waarschijnlijk hogere ontwikkelingsbudgetten zullen komen. We zien het niet als een enorme toename, en daarom willen we sneller doen dan ooit tevoren, om een ​​vruchtbare installatiebasis te bieden aan mensen die games maken om geld mee te verdienen. Als we gelijke tred kunnen houden met de waarschijnlijk stijgende ontwikkelingskosten, dan kan de industrie blijven floreren.”

Sony wil dus dat er veel PS5 consoles verkocht worden om ontwikkelaars in ieder geval een groot publiek aan te kunnen bieden. We zijn benieuwd hoe men dat van plan te doen is. Echter vroegen we ons dat ook voor de PlayStation 4 af en weten we inmiddels wel hoe succesvol dat is verlopen.