Het gebeurt niet vaak dat Konami een videogame uitbrengt, maar vandaag is toch die dag. Zij hebben namelijk 2D hack ’n slasher Skelattack uitgebracht.

Hierin speel jij als het geraamte genaamd Skully. Hij woont in het hiernamaals, dat in deze game Aftervale wordt genoemd. Jammer genoeg wordt de wereld aangevallen door levende mensen, iets waar Skully een stokje voor moet steken. Het spel is uit voor de PS4, Xbox One, PC en Switch.