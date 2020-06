Nadat eerder vandaag Kingdoms of Amalur: Re-reckoning in de Microsoft Store lekte, heeft THQ Nordic inmiddels bevestigd dat de game eraan komt.

Via een bericht op het officiële Twitter-kanaal laat de uitgever weten dat de remaster er inderdaad aan komt.

The rumours are true! Prepare for a Re-Reckoning, because Kingdoms of Amalur is coming back.

Remastered with stunning visuals and refined gameplay, it's soon time to experience an epic RPG journey and all its DLCs like never before.#KingdomsOfAmalur #ReReckoning pic.twitter.com/MlpSCTrjPe

— Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (@ReckoningGame) June 4, 2020