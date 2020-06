Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning is gelekt

Een game vol potentie die eigenlijk net iets te veel foutjes had. Kingdoms Of Amalur: Reckoning kon het grote publiek niet bereiken en raakte een beetje in de vergetelheid. Gelukkig voor de liefhebbers krijgt de game nu een tweede kans.

Er is een pagina opgedoken in de Microsoft Store waar de remaster straks vanaf 11-08-2020 te koop zal zijn. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning wordt ontwikkeld door THQ Nordic. Het origineel werd ontwikkeld door 38 Studios en uitgegeven door EA, maar beide partijen lijken er nu niets mee te maken te hebben.

Ondanks de Microsoft Store-pagina lijkt de game vooralsnog alleen op de Xbox One te verschijnen. Een PC versie is erg waarschijnlijk, aangezien bijna alle Xbox One-games uiteindelijk op de computer verschijnen.

Kingdoms of Amalur: Reckoning is een Actie RPG in een fantasy setting. Het verhaal is gebaseerd op de verhalen van best seller auteur R.A. Salvatore. Onder andere Ken Rolston, hoofdontwerper van The Elder Scrolls IV: Oblivion heeft er aan gewerkt. Hebben jullie het origineel gespeeld, of deze aan je voorbij laten gaan? Wij zijn in ieder geval erg benieuwd!