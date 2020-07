Ken Levine belooft ‘vreemde shit’ in zijn nieuwe game

Alhoewel er een nieuwe BioShock in ontwikkeling is, zal Ken Levine er zich niet mee gaan bemoeien. De ontwikkelaar is namelijk druk met een eigen project.

Het project is al enige tijd in ontwikkeling, maar blijft vooralsnog heel mysterieus. Tijdens een panel op Gamelab 2020 zou Ken Levine wat meer info over de game hebben gedeeld.

De president van Ghost Story games liet daar het volgende weten over de game:

“Ik kan nog niet echt spreken over de game, maar er zal wat vreemde shit in zitten. Als mensen niet iets zeggen als ‘dat klinkt een beetje krankzinnig’ ben je nog niet dichtbij de grens gekomen.”

Volgens Levine bestaan de goede dingen ergens op de grens van over de top en best aardig. Soms zouden ontwikkelaars voorbij het punt gaan en iets schandaligs en belachelijks maken en het dan terugtrekken.

Levine benadrukte ook het belang van het geven van eigendom aan spelers over wat ze in het spel vinden, om hun spelervaring te verrijken:

“Ik wil de speler gewoon aan de gang houden. Ik wil hun tijd respecteren. Ik wil ze ook geen dingen voorleggen, want als ze iets vinden, in plaats van het in hun gezicht te laten zien, zullen ze zich op dat moment veel meer eigenaar gaan voelen. “

We zijn erg benieuwd wat de bedenken van BioShock voor ons in petto heeft. Het zou naar verluid om een sci-fi game gaan en een stuk uitdagender worden. Het is in ieder geval niet de nieuwe BioShock, want die wordt in een andere studio gemaakt.