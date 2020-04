Kameraden in Ghost of Tsushima kunnen zich tegen je keren

Uit een preview van Ghost of Tsushima zijn interessante details over de nieuwste game van Sucker Punch onthuld. Zoals het feit dat vrienden zich tegen je kunnen keren.

Dit komt doordat Ghost, beter bekend als Jin Sakai, zowel Ninja skills als Samurai-vaardigheden heeft. Echter is zijn oom Shimura een echte Samurai en is eigenlijk niet gediend van de Ninja kunsten van Jin. Als je deze vaak gebruikt, zal het zelfs kunnen gebeuren dat hij zich tegen je keert.

Net als Makoto, die met zijn boog een hele goede vriend kan zijn. Echter als hij het niet eens is met je acties, zal hij mogelijk zijn pijlen voortaan op jouw richten. De preview van PlayStation lijkt te suggereren dat het verhaal steeds verandert op basis van de keuzes die je maakt.

Daarnaast is de game ook een hele andere soort open wereld game dan we kennen. Missies zullen niet als stipjes op de kaart vertonen, waardoor je echt naar herkenbare punten moet zoeken om te kunnen bepalen waar je nou precies bent geweest. Ditzelfde geldt dus ook voor de side quests.

Ghost of Tsushima is vanaf 26 juni verkrijgbaar voor de PlayStation 4. Deze game lijkt vooralsnog niet uitgesteld te gaan worden door de coronacrisis. Al is dat natuurlijk (helaas) nog steeds mogelijk.