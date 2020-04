Kalypso Media werkt aan nieuwe Commandos titel

Als je de remake van dit jaar niet meerekent, is het veertien jaar geleden sinds het laatste Commandos spel!

In de nieuwste blog van Kalypso maken ze bekend dat ze gestart zijn met de ontwikkeling van een nieuw Commandos spel. Het woord ‘remaster’ of ‘remake’ wordt niet gebruikt, dus het is mogelijk dat het daadwerkelijk om een nieuw deel gaat in plaats van hetzelfde spel, maar dan iets opgepoetst.

In 1998 werd Commandos: Behind Enemy Lines uitgegeven door Eidos Interactive en werd het ontwikkeld door Pyro Studios. Het strategische spel waarin je een kleine groep Commandos missies moet laten uitvoeren werd al gauw populair. Er kwamen daarna nog vier andere Commandos spellen uit, de laatste in 2006. In 2018 werd de Commandos IP opgekocht door Kalypso Media, die de niet zo populaire HD remake van het tweede deel dit jaar uitbracht.