Jump Force komt naar de Nintendo Switch

Bandai Namco heeft aangekondigd dat Jump Force Deluxe Edition dit jaar op de Switch zal worden uitgebracht.

Dit maakte het bedrijf bekend via de bovenstaande trailer. Jump Force kwam in 2018 uit voor de Playstation 4, Xbox One en PC. In deze fighter komen verschillende mangapersonages uit de Jump! manga’s – zoals Freeza van Dragon Ball Z en Luffy van One Piece – bij elkaar om het met elkaar uit te vechten in een groot, episch verhaal. In de Jump Force Deluxe Edition krijg je ook toegang tot alle DLC-personages van de Character Pass 1.