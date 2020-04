Journey komt op 11 juni naar Steam

Nadat artgame Journey in mei werd aangekondigd voor de Epic Game Store, zal het spel nu ook naar Steam komen. Vanaf 11 juni kan deze vanaf Valve’s platform gedownload worden.

Journey, die in 2012 als eerst uitkwam voor de PS3, is door de jaren heen naar meerdere platformen gebracht. Zo zijn de PS4 en PC ook platformen waar Thatgamecompany’s spel te halen werd. In de game speel je als een wezen gehuld in een gewaad dat een reis moet maken naar een berg. Het spel wordt gezien als een van de meest invloedrijke indiegames van de afgelopen jaren.