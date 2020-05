John Romero zet eigen criminele voorouder in Empire of Sin

John Romero is met zijn team hard aan het werk aan strategiegame Empire of Sin. Twee dagen geleden gaf hij aan dat er een persoonlijk tintje aan de game zit.

Romero’s overgrootmoeder, Elvira Duarte Morales, zal namelijk een speelbaar personage zijn in de game. Morales was onder andere in de jaren 1920 actief als bordeelhoudster. Daarnaast was ze betrokken bij diverse criminele activiteiten, perfect dus voor een maffiagame als Empire of Sin.

John Romero’s vrouw en mede-ontwikkelaar, Brenda, wilde Morales eren door haar te recreëren in het spel. In de onderstaande trailer van uitgever Paradox Interactive, uitgebracht op Moederdag, krijgen we meer te horen over Morales’ aparte leven.