The Last of Us HBO serie wist al een van de talenten achter Chernobyl weten te strikken, maar heeft er nog een aan het team kunnen toevoegen.

Craig Mazin, de maker van Chernobyl, is ook een van de mannen achter The Last of Us tv-serie voor HBO. Samen met Naughty Dog’s Neil Druckmann zal hij de show vorm gaan geven.

Nu blijkt dat Johan Renk, de regisseur van alle afleveringen van Chernobyl, in ieder geval de pilot voor de serie voor zijn rekening zal nemen.

De befaamde tv regisseur liet hij mogelijk niet zo betrokken zal zijn als bij Chernobyl, maar liet het nog wel open. Renck is overigens wel in gesprek met Mazin en Druckmann over het omzetten van personages als Joel en Ellie voor een tv-serie.

Renck heeft een geschiedenis met het regisseren van veelgeprezen shows. Hij was onder andere verantwoordelijk voor afleveringen van Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings en Bates Motel. Van The Last of Us tv-serie weten we alleen dat de serie het verhaal van het eerste deel zal volgen. Zodra we hier meer over horen, zullen we dat uiteraard met jullie delen. Zijn jullie al benieuwd naar the Last of Us tv-serie?