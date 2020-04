Inside Xbox van morgen behandelt Xbox Game Pass, Grounded en meer

Microsoft knalt morgen een nieuwe Inside Xbox online waarin aandacht zal zijn voor Grounded, Xbox Game Pass games en meer.

Zo gaan we weer eens wat zien van de survivalgame Grounded, dat door Obsidian wordt ontwikkeld, krijgen we te zien welke games naar Xbox Game Pass komen en zal ook de nieuwe content voor Sea of Thieves worden getoond. Ook zal er kort over de Xbox Series X worden gesproken, alleen zal dat beperkt blijven tot wat de specs van de console betekenen voor de toekomst van gaming.

Inside Xbox zal morgenavond om 23:00 online gaan. Zodra we er iets over horen, zullen we het met je delen!