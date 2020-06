Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition tijdelijk gratis

Tussen nu en 25 juni kun je de Ultimate Edition van Injustice: Gods Among Us gratis scoren op alle platformen.

De game is dus op Steam en in de PlayStation en Xbox Store gratis op te halen. De ultimate edition bevat alle personages (inclusief de zes die als DLC verschenen), meer dan 30 outfits en 60 S.T.A.R. lab missies.

Injustice verscheen oorspronkelijk in 2013 voor de vorige generatie consoles, maar kwam in het najaar ook naar de huidige. De sequel verscheen in 2017 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D

— WB Games (@wbgames) June 19, 2020