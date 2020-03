Informatie over aankomende Nintendospellen en DLC in Nintendo Direct Mini

Nintendo heeft vandaag een Nintendo Direct Mini geplaatst op hun YouTubekanaal Nintendo Direct Mini. Bekijk de video hier!

Zo wordt Xenoblade Chronicles: Definitive Edition besproken, krijgen we meer te horen over Bravely Default II, worden spellen als 51 Worldwide Games en Good Job! en zien we meer van de Xcom 2, Borderlands- en Bioshockcollecties voor de Switch. Niet alleen dat, er is ook aandacht voor DLC’s, softwareupdates en evenementen waar Pokémon Sword & Shield, Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order en Super Smash Brothers: Ultimate de revu passeren!