Infinity Ward houdt Modern Warfare spelers voor de gek met nieuwe 24/7 playlists

Aangezien het vandaag 1 april is, vond Infinity Ward het wel leuk om spelers van Call of Duty Modern Warfare voor de gek te houden.

De nieuwste update voor Call of Duty Modern Warfare verandert alleen de playlists voor de multiplayer. Deze updates blijven meestal tot de volgende dinsdag intact en dat is niet zo raar met de komst van Season 3 om de hoek.

Echter houdt de ontwikkelaar spelers voor de gek met de ‘I have trust Issues’ playlist. Volgens de tekst in de omschrijving gaat het om de 24/7 shipment playlist, maar als je gaat spelen blijkt het 24/7 Piccalilly te wezen. Deze map is een van de minst gewaardeerde maps uit de game.

Daarnaast is er ook nog een playlist genaamd ‘COD Players Only Want One Thing’ en daarin zit daadwerkelijk 24/7 Shipment, alleen dan wel met twee teams van 10 spelers. Als je deze map wel eens in 6vs6 of 5vs5 gespeeld hebt, weet je hoe ontzettend klein deze map is. Sommige vinden het ook een nachtmerrie, aangezien de meeste potjes niet langer dan een paar minuten duren. Kun je voorstellen hoe dat is als er 20 man rond rent?!

Naast de twee grappig bedoelde playlist is er ook nog Cyber Attack Pro toegevoegd. Dit is een variant op 3vs3 gunfight met snipers, maar hierin hoeven spelers teamgenoten niet op te peppen, maar respawnen zij automatisch.

Aankomend weekend is er overigens ook nog dubbele xp en dubbele tier progressie te boeken in Call of Duty Modern Warfare! Kun je mooi even je Battle Pass voltooien!