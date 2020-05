Infinity Ward beperkt Snake Shot in Call of Duty Warzone

Infinity Ward heeft maatregelen genomen tegen de .357 Snake Shot. Uiteraard omdat dit in samen met akimbo een te dodelijke combinatie bleek te zijn.

Snake Shot is een attachment voor de .357(magnum) en blijkbaar kreeg het wapen er extra vuurkracht, waardoor de revolver in een soort mini shotgun veranderde.

In een kleine update is dit dus aangepast, net als het feit dat deze wapens ook op lange afstand veel schade aan kunnen brengen. Het wapen zelf krijgt echter wel meer vuurkracht, voornamelijk in combinatie met Lightweight en Match Grade Triggers.

Ook wordt er iets gedaan om de regels voor de ‘getting kills next to smoke’ challenge te voltooien. De vereisten hiervoor zijn iets versoepeld, waardoor het makkelijker wordt om de challenge te behalen.

Tot slot wordt er ook allerlei bugs met betrekking tot voertuigen in Warzone gefixt.