Hyper Scape nu ook officieel door Ubisoft onthuld

Hyper Scape is echt: Ubisoft heeft middels een persbericht laten weten dat de Battle Royale game nu in gesloten bèta is.

Hyper Scape, een nieuwe free-to-play urban battle royale first-person shooter, is zojuist onthuld. Hyper Scape, ontwikkeld door Ubisoft Montreal, speelt zich af in de verre toekomst van 2054, waar tot 100 spelers afdalen naar de virtuele stad Neo Arcadia om deel te nemen aan actievolle en snelle matches om uiteindelijk de overwinning te claimen. Vanaf vandaag is Hyper Scape tijdelijk speelbaar tijdens de technische test op PC. Spelers die hier graag aan deelnemen, verkrijgen toegang door te kijken naar Twitch-streamers die de game streamen met gebruik van Twitch Drops.

Hyper Scape is ontworpen als een intense en snelle battle royale-ervaring. Spelers duiken in teams van drie spelers of solo in de futuristische virtuele stad Neo Arcadia om deel te nemen aan dynamische vuurgevechten, die snel overgaan van smalle straatjes naar open daken en dodelijke interieuren.

In Hyper Scape maken spelers gebruik van Hacks, vaardigheden die net als wapens te vinden zijn als loot. Hacks bieden aanvallende en verdedigende mogelijkheden voor alle speelstijlen, waaronder een mijn neerleggen, een vijand zoeken, je team beschermen met een grote muur of onzichtbaar worden om tegenstanders te besluipen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van Hacks die terug te vinden zijn in Neo Arcadia. Tevens upgraden spelers alle wapens en Hacks door middel van de Fusion-feature, die zorgt voor sterkere varianten.

Hyper Scape geeft op verscheidene manieren een nieuwe draai aan de battle royale-formule, waaronder de onvoorspelbare manier waarop de stad Neo Arcadia oplost in verschillende patronen en de unieke Echo-feature die spelers actief houdt in de strijd, zelfs als ze verslagen zijn. Aan het einde van een Hyper Scape-match begint de showdownfase waarbij de kroon in de stad wordt geplaatst. Spelers hebben twee manieren om de overwinning te claimen, ofwel door de kroon op te pakken en gedurende 45 seconden bij te houden of door de laatste speler of team in leven te zijn.

Niet alleen is Hyper Scape leuk om te spelen, maar ook lonend om naar te kijken. In samenwerking met Twitch is de Hyper Scape Crowncast Twitch-extensie ontwikkeld. Hiermee beïnvloeden kijkers in realtime het spel van de streamer. Kijkers stemmen op evenementen die de wedstrijd beïnvloeden, waaronder het verkrijgen van lage zwaartekracht of oneindige munitie.



Graeme Jennings, Senior Producer van Hyper Scape, laat in een reactie weten:

‘’We hebben iets heel unieks gecreëerd door de nadruk te leggen op plezier en intensiteit tijdens de spelervaring. We zijn erg enthousiast om spelers de game te laten uitproberen en kunnen niet wachten om te horen wat ze ervan vinden. Maar dit is nog maar het begin. Hyper Scape is een universum dat is gebouwd om te blijven groeien, en zelfs tijdens de technische test krijgen spelers dit te zien.’’

Sharmeen Browaren Chapp, Community VP van Twitch, voegt daar aan toe:

‘’Wat Twitch zo uniek maakt, is de realtime betrokkenheid tussen onze streamers en hun fans. Traditioneel geven kijkers commentaar op de gameplay, maar met Hyper Scape maken kijkers actief deel uit van de spelervaring van de streamer. Het feit dat fans nu rechtstreeks invloed uitoefenen op wat er in de game gebeurt, creëert een geheel nieuwe ervaring.”

Hyper Scape is vanaf vandaag tot en met 7 juli speelbaar tijdens de technische test op PC. De Crown Rush-modus voor teams van drie spelers is nu beschikbaar en de Dark Haze solo-modus is later tijdens de test beschikbaar. Daarnaast beschikt de test over een gratis Battle Pass bestaande uit 10 tiers. Alle voorwerpen en progressie worden meegenomen naar de latere live fases en de volledige lancering.