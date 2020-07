Hyper Scape is blijkbaar al speelbaar

Eerder deze week speculeerden we al over de Battle Royale game van Ubisoft. Vandaag blijkt dat Hyper Scape al te spelen is.

Door middel van Twitch Drops kun je namelijk toegang krijgen tot de game. Je moet daarvoor wel eerst je accounts koppelen en op Twitch streams kijken om toegang te kunnen krijgen.

Hyper Scape is een fast pased Battle Royale game die qua stijl veel op Valaront/ Overwatch lijkt. De game speelt zich in een futuristische stad af waar jij als team moet zien te overleven. Het is zeker de moeite waard om even op Twitch te kijken. Wellicht heb je hier wel jouw volgende verslaving gevonden.