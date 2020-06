Horizon: Forbidden West aangekondigd

Een nieuwe Horizon stond al bij ons op de bingo-kaart, maar het is natuurlijk altijd gissen. Guerilla weet ons echter allemaal extreem blij te maken door het nieuwe deel te tonen.

Horizon: Forbidden West heeft opnieuw Aloi als protagonist. Het lijkt er echter op dat ween nieuwe wereld gaan bezoeken. Grote stormen hebben namelijk flink huisgehouden, en onze roodharige vriendin blijft niet stil zitten. Ook lijkt er een nieuwe groep slechteriken het leven zuur te maken. De mechanische olifanten maken in ieder geval indruk.

We zien hier echt een begin van de nieuwe generatie op grafisch gebied. We hebben al een aantal mooie beelden gezien, maar Horizon weet wel een schepje daarbovenop te doen. Guerilla laat weten dat we binnenkort meer beelden gaan zien. Je vindt ze dan uiteraard direct bij ons op de site.