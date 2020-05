Hitman: The Complete First Season tijdelijk gratis voor de PS4

Voor degene die Hitman the Complete First Season nog geen kans hebben gegeven, is dit goed nieuws. Je kunt deze namelijk gratis voor de PlayStation 4 scoren.

De game, inclusief al diens DLC zijn tot 3 mei gratis verkrijgbaar in de PlayStation Store. Je moet er dus wel op tijd bij zijn, maar dan krijg je wel wat.

Het is overigens wel zo dat als je de level in Parijs gedownload hebt, kun je in eerste instantie de volledige game niet binnenhalen. Blijkbaar kun je hier wel om heen werken. Als je alle episodes van de eerste game namelijk los downloadt, moet je de eerste seizoen van de game alsnog helemaal gratis kunnen krijgen.

Mocht de game je interesse gewekt hebben dan is deel twee voor slecht twee tientjes verkrijgbaar en daarnaast is er nog een nieuw deel in ontwikkeling!