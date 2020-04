Hellpoint uitgesteld naar het tweede kwartaal van dit jaar

Cradle Games heeft aangegeven dat Hellpoint enkele maanden zal worden uitgesteld.

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat dit komt door de uitbraak van het Coronavirus, iets waar veel ontwikkelaars last van hebben. Gisteren werd er nog een launch trailer uitgegeven, maar vandaag gaf gaf creative director Matt Boudreau het volgende aan:

“In light of the unprecedented events facing the world, we have been forced to postpone the launch of the game. We plan to use the additional development time not just for polishing, but also to address the feedback we’ve gathered and make Hellpoint an even better gaming experience for everybody! The feedback of the community had such enthusiasm and energy.”

Hellpoint is een Souls-like spel met een horror/sci-fi thema, dat zich afspeelt op een ruimteschip. Het spel maakt gebruik van het Quantum System, wat ervoor zorgt dat de wereld om je heen steeds veranderd als je dood gaat. Ook zullen er steeds onverwachte dingen gebeuren gebaseerd op een interne klok, gebaseerd op de rotatie rondom een zwart gat. Het spel zou eigenlijk in 2019 al worden uitgegeven, maar werd uitgesteld naar april van dit jaar. Nu moeten we dus nog een paar maanden extra wachten voordat we de kans hebben om Hellpoint te spelen!